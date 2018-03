Orlando: bene Zingaretti, serve fase nuova costituente del Pd - 3

Bruxelles, 9 mar. - Quanto al primo atto dopo l'apertura della nuova legislatura, quello dell'elezione di capigruppo alla Camera e al Senato, Orlando ha detto che occorre "che si rifletta l'attenzione a una pluralità di posizioni che sta emergendo nel Pd, e quindi servono capigruppo che garantiscano tutte le posizioni e siano in grado di dialogare con tutti. Credo che questo sia il metodo, senza tagliare fuori nessuno".

A chi chiedeva se il Partito debba restare all'opposizione, o negoziare l'ingresso in una maggioranza di governo, e in quale, il ministro della Giustizia ha risposto che "il Pd deve chiarire che la sua collocazione è distinta e alternativa alla destra e ai movimenti populisti. Naturalmente - ha precisato - deve partecipare al percorso di formazione degli assetti istituzionali, non ci deve essere alcun tipo di Aventino; ma deve anche marcare la propria autonoma posizione".

E alla domanda se questa considerazione valga anche per il M5S, infine, Orlando ha replicato: "Sì considero il M5s un movimento che ha posizioni programmatiche assai distanti dalle nostre. Fare un governo significa anche dare delle risposte: io non vedo - ha concluso - come ci sia la possibilità di coniugare programmi che erano diametralmente opposti su molte questioni".