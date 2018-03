Chiusura piatta per Piazza Affari (+0,06%), in luce Atlantia

Milano, 9 mar. - Chiusura di settimana poco mossa per Piazza Affari (Ftse Mib +0,06% a 22.745 punti). Tra le blue chip maglia nera a Ubi (-2,6%), Banco Bpm (-2,42%) e Bper (-2,16%). Realizzi su Mediaset (-1,8%) dopo l'exploit della vigilia. Sugli scudi Tenaris (+3,65%) e Atlantia (+2,96%), con il mercato che scommette sulla pace con Acs su Abertis, ponendo fine a uno scenario fatto di battaglie di rialzi di prezzi. Sono proseguiti gli acquisti su Telecom (+1,09%) in attesa delle prossime mosse di Elliott. Fuori dal listino principale, in luce Creval (+6,62%) all'indomani della chiusura dell'aumento di capitale da 700 milioni, che ha raccolto adesioni pari all'83,1%, oltre le aspettative.