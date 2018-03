Poste hack 7, il futuro dei pagamenti mobili e digitali -2

Roma, 9 mar. - Poste Italiane, il più grande operatore in Italia nel settore dei pagamenti con oltre 25 milioni di carte emesse, ha avviato un percorso di open Innovation finalizzato alla realizzazione di nuovi prodotti e alla promozione della cultura dell'innovazione gestendo il passaggio dai metodi di pagamento tradizionali, come i bollettini postali, a opzioni digitali più evolute. In collaborazione con Talent Garden, Poste Italiane ha già realizzato in sei diverse città italiane la maratona Poste Hack, cui hanno partecipato oltre 200 giovani che hanno creato prototipi per rispondere alle tematiche di interesse per Poste Italiane (e-commerce, servizi postali e logistici, risparmio postale).

Per ogni evento è prevista la partecipazione attiva delle strutture aziendali coinvolte e anche dei dipendenti che mettono a disposizione la loro professionalità per confrontarsi con i giovani talenti dell'innovazione.