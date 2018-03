Orlando: bene Zingaretti, serve fase nuova costuente del Pd - 2

Bruxelles, 9 mar. - Quello che è successo, ha spiegato ancora Orlando "indica che qualcosa va rivisto e che non basta una competizione sulla leadership a risolvere un tema che è di identità, di ruolo e di funzione storica. E non basta neanche, dopo queste elezioni, come anch'io avevo pensato, guardare al passato, alle esperienze precedenti del centrosinistra, e penso a quella dell'Ulivo". Perché "anche quell'esperienza, che pure va richiamata per la sua dimensione unitaria, non è sufficiente a dare una risposta compiuta allo scenario che emerge oggi dal voto e ai segnali che il voto ci ha dato".

E anche rispetto all'annuncio di Zingaretti, "credo sia giusto sottolineare come Nicola abbia anteposto al tema della sua eventuale candidatura l'esigenza di un percorso che riveda le regole, le modalità", ha ricordato Orlando, aggiungendo che è "in seguito a questo che non ha escluso la possibilità che lui stia in campo. Credo - ha affermato - che per il Pd questa sia una buona notizia, anche se penso che vada presa sul serio la prima parte del suo ragionamento: cioè che, prima ancora di arrivare alle candidature, sia opportuno ridefinire il quadro e anche rifondare in qualche modo il Partito democratico, anche con regole nuove".

"Zingaretti - ha risposto poi chi chiedeva se sosterrà la candidatura del governatore del Lazio - fa parte dell'area che rappresento, è evidente. Con Nicola concorderemo tutti i prossimi passaggi e le scelte che faremo insieme, a partire da quella che richiede una discontinuità e innovazione anche sul fronte delle modalità per andare a un confronto e alla discussione. Non replichiamo esattamente gli stessi moduli che ci hanno portato fin qui, perché abbiamo visto che non portano molto lontano".

Quanto all'altra possibile candidatura alla segreteria del Partito, quella di Carlo Calenda, Orlando ha ripetuto che "è presto per affrontare il tema dei nomi; ora è importante incominciare a ragionare soprattutto sui contenuti e sulle forme organizzative. Dopodiché, credo che sia assolutamente positivo che ci siano più ipotesi in campo, se sono ipotesi forti. Naturalmente da Carlo Calenda mi distinguono alcune posizioni, che saranno oggetto di confronto e discussioni nei prossimi mesi".

