Orlando: bene Zingaretti, serve fase nuova costuente del Pd

Bruxelles, 9 mar. - Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha perorato oggi a Bruxelles, a margine del Consiglio Giustizia dell'Ue, una "fase nuova" di ricostruzione del Partito democratico, delle sue strutture e delle regole per individuare la sua leadership, tenendo conto di tutte le posizioni nel dibattito interno e cercando di recuperare la metà circa dell'elettorato tradizionale che oggi è fuori dal Pd, dopo questa sconfitta di proporzioni storiche alle elezioni. In questo senso, il ministro si è detto d'accordo con il governatore riconfermato della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, considerando "una buona notizia" una sua possibile candidatura alla segreteria del Partito.

A un giornalista che chiedeva se si sentisse "chiamato in causa" dal collega allo Sport Luca Lotti, che ha definito "imbarazzante" sentire "pontificare di risultati elettorali persone che non hanno mai vinto un'elezione in vita propria", Orlando ha ha risposto: "Francamente no, perché io avevo dato la disponibilità a candidarmi in un collegio uninominale, e quando mi sono candidato con le preferenze le ho sempre prese". D'altra parte, ha aggiunto, "mi pare un po' riduttivo consolarsi con il risultato di alcuni collegi rispetto alle dimensioni di questa sconfitta. Mi pare che sia giusto avere tutti un senso di misura, che ci consenta di affrontare questa discussione con l'adeguata risposta a un risultato che è - ha ricordato - obiettivamente negativo e storico".

Quanto a una sua eventuale intenzione di candidarsi alla guida del Partito, Orlando ha osservato: "Non credo che sia il momento di fare questo tipo di discussione. Credo che oggi dobbiamo pensare a regole nuove per andare ad individuare la classe dirigente. Non penso che questa volta sia sufficiente una conta per andare a sciogliere i nodi che si sono determinati e aggrovigliati nel corso di questi anni, e che hanno portato a questa sconfitta elettorale".

"C'è bisogno - ha sottolineato - di una discussione su come ricostruire un rapporto con i settori popolari della società, su come ragionare su una forma organizzata. E c'è bisogno di una vera e propria rifondazione, di una fase costituente del Partito democratico, tenendo conto che ormai quasi metà del partito e del suo elettorato è fuori dal Pd". Questo, ha continuato, "è un tema che dobbiamo affrontare con lucidità e lungimiranza, e credo sia giusto oggi far partire con la direzione una fase nuova".

Bisogna dunque smettere di fare le primarie? "Non dico questo; dico però - ha risposto Orlando - che le primarie da sole non sono sufficienti a dare le risposte. Lo abbiamo già visto dopo il referendum, e oggi registriamo il fatto che in alcune realtà ci sono stati più voti alle primarie di quelli che ha preso il Pd".

