Di Maio a parlamentari: M5S ha stravinto, destinati a crescere

Roma, 9 mar. - "Non solo abbiamo vinto, abbiamo stravinto, è stato un trionfo e siamo destinati a crescere". Luigi Di Maio da la carica ai neoeletti nel primo incontro all'Hotel Parco dei principi a Roma e in un breve discorso, pubblicato su twitter ribadisce quanto il Movimento 5 stelle sarà la chiave di volta per la formazione del nuovo governo.

"Benvenuti nella diciottesima legislatura della Repubblica - ha esordito il candidato premier pentastellato -, fatevi un applauso. Alle ultime elezioni abbiamo ottenuto circa il 32% dei consensi e il M5S è destinato a crescere ancora, non lo dico per incoraggiarvi ma perchè è un dato inesorabile, è un dato di fatto: abbiamo detto in campagna elettorale che Fi e Pd non avrebbero raggiunto il 51% dei seggi ed è andata così, avevamo detto che avremmo triplicato il numero dei parlamentari e siamo andati oltre il triplo, avevamo detto che dovevano venire da noi se volevano creare un governo e così è. Avevamo detto che avremmo vinto le elezioni politiche ma non solo le abbiamo vinte, abbiamo stravinto, è stato un trionfo, siamo a oltre 12 punti dalla seconda forza politica, quella che per anni ci ha guardato dall'alto verso il basso".