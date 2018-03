Sisto (Fi): centrodestra ha vinto elezioni, M5S inaffidabile

Roma, 9 mar. - "La coalizione è prevista dalla legge come una delle forme di attrazione del consenso nell'ambito della competizione elettorale. Per questo il partito che ottiene la percentuale maggiore di voti è un dato che prescinde dal vincitore delle elezioni . E chi ha vinto è la coalizione di centrodestra". Così a Sky Tg24 il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto.

"Abbiamo le maggiori chance di creare i presupposti per una stabilità di governo, a maggior ragione a fronte di un movimento, come i 5 Stelle, che - aggiunge - si è sempre dimostrato inaffidabile e che, anche in questa fase, sembra intendere il dialogo come uno strumento per 'vampirizzare' gli interlocutori e i voti altrui. La responsabilità e il pragmatismo richiamati dal presidente della Repubblica coinvolgono tutti, anche il Pd che oggi si trincera dietro l'attendismo. Finito il 'post-sbornia' elettorale si dovrà puntare alla stabilizzazione del quadro, assumendosi le responsabilità che il Paese pretende, e a ragione", conclude.