Contratti, Damiano (Pd): accordo tappa decisiva e di svolta

Roma, 9 mar. - "L'accordo firmato oggi da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria sul nuovo modello contrattuale, rappresenta una tappa decisiva e di svolta nelle relazioni sindacali. Non solo viene confermato il modello basato su due livelli di contrattazione e definito il Trattamento economico complessivo e minimo, ma si stabiliscono anche i criteri per la misurazione della rappresentatività". Lo dichiara in una nota Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro alla Camera.

"Anche in questo caso - prosegue - siamo di fronte a un passo avanti perché anche Confindustria accetta di certificare la propria rappresentatività, e non era scontato".

"Ci auguriamo che questo accordo faccia scuola e che coinvolga tutte le associazioni realmente rappresentative, al fine di sconfiggere il dumping sociale e gli accordi pirata, purtroppo proliferati negli ultimi anni. Senza ledere l'autonomia delle parti sociali, che abbiamo sempre tutelato, sarebbe auspicabile una legislazione di sostegno che recepisca i contenuti di questa intesa per quanto riguarda la parte relativa alla rappresentatività delle Associazioni del lavoro e dell'impresa", conclude.