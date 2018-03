Vino, Coldiretti: smascherare in etichetta inganno zucchero

Roma, 9 mar. - Smascherare in etichetta l`inganno dell`aggiunta di zucchero al vino che l`Unione Europea consente ai Paesi del centro e nord Europa. E` quanto chiede Roberto Moncalvo presidente della Coldiretti che raggruppa il maggior numero di viticoltori nell`Unione Europea in riferimento alla proposta di nuova etichetta del vino al vaglio del Commissario Ue alla Salute al Commissario UE alla Salute Vytenis Andriukaitis.

Occorre - sottolinea Moncalvo - cogliere l`occasione della revisione delle norme in materia di indicazione in etichetta delle dichiarazioni nutrizionali e degli ingredienti per consentire finalmente ai consumatori di sapere se il vino che bevono è stato ottenuto o meno con l`aggiunta di zucchero. Un trucco di cantina - spiega la Coldiretti - permesso nell`Unione Europea ma vietato in Italia Spagna, Portogallo, Grecia, Cipro e di alcune aree della Francia che rappresentano pero' circa l'80% della produzione comunitaria. La mancanza di trasparenza - continua la Coldiretti - è un danno per i consumatori ma anche per i produttori mediterranei che subiscono una concorrenza sleale.

In Italia - conclude la Coldiretti - lo zuccheraggio del vino è stato vietato per la prima volta da una precisa norma statale (art.76 del D.P.R. n. 162 del 12 febbraio 1965:) che considera questa pratica al pari di una sofisticazione.