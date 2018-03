Confindustria-sindacati, accordo su nuove relazioni industriali

Roma, 9 mar. - Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo, hanno firmato l'accordo su nuove relazioni industriali e modello contrattuale dopo l'intesa raggiunta nella notte del 28 febbraio.

Le parti sociali ritengono che un sistema di relazioni "più efficace e partecipativo" sia necessario "per favorire i processi di trasformazione nella manifattura e nei servizi innovativi e di supporto all'industria". Sono confermati i due livelli di contrattazione, nazionale e aziendale o territoriale, favorendo il collegamento tra salari e produttività. Entrano nel linguaggio dei contratti due nuovi termini: trattamento economico minimo (Tem) e trattamento economico complessivo (Tec).

Stretta in vista anche per i "contratti pirata" grazie alla misurazione della rappresentatività per le imprese. L'accordo vuole infatti contrastare "la concorrenza sleale causata dai contratti pirata che stabiliscono condizioni di lavoro e retribuzioni del tutto irragionevoli e non eque". Maggiore spazio poi al welfare integrativo contrattuale e alla valorizzazione dei percorsi che coniugano formazione e lavoro. Le parti riprenderanno anche il confronto per completare l'attuazione del testo unico su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

"In un momento delicato per il Paese - ha detto Boccia - le parti sociali si compattano e non si dividono. Si passa dalla stagione del conflitto a quella del confronto. Bisogna fare le cose con responsabilità e costruire una stagione in cui crescita e competitività non siano i fini, ma i mezzi". Il leader dell'associazione di viale dell'Astronomia ha ricordato che il percorso per giungere all'intesa è stato lungo e difficile: E' stato un anno e mezzo importante, di confronto serrato e di apprezzamento per una dimensione di lealtà e fiducia che è scaturita". Due i pilastri del nuovo accordo, ha ricordato Boccia: "La centralità delle imprese nell'economia e la centralità della persona nella società". (segue)