M5s, Giulia Sarti è rientrata nel Movimento

Roma, 9 mar. - Giulia Sarti è rientrata nel Movimento 5 stelle. Lo ha annunciato lei stessa lasciando l'Hotel parco dei principi a Roma dove si è tenuto il primo incontro dei neoparlamenti grillini.

La parlamentare M5s che aveva denunciato l'ex compagno-collaboratore parlamentare per la mancata restituzione di oltre 23mila euro della sua diaria, aveva annunuciato via Facebook l'autosospensione dai Cinque Stelle e la decisione di rinunciare al seggio parlamentare se la sua estraneità ai fatti non fosse stata accertata.