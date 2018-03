Cna: per Pmi rischi pesanti, rinviare fatturazione elttronica -2

Roma, 9 mar. - "Insieme all`avvio graduale - prosegue la Cna - occorre eliminare da queste procedure la firma elettronica, riducendo all`osso le informazioni necessarie alla compilazione corretta e completa della fattura elettronica. Su richiesta delle imprese, inoltre, lo Sdi (Servizio di interscambio digitale dell`Agenzia delle Entrate) dovrà trasmettere le fatture anche agli intermediari e fornire gratuitamente il servizio di archiviazione elettronica delle fatture per tutti i fini fiscali e civilistici".

"La Commissione di esperti chiede infine che, contestualmente all`entrata in vigore della fatturazione elettronica - conclude -, vengano: eliminati split payment, reverse charge e obbligo di comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva; innalzato il limite da cui scatta l`obbligo di apposizione del visto di conformità per poter compensare i crediti fiscali da 5mila a 50mila euro; effettuati i rimborsi Iva entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale; ridotta in maniera consistente la ritenuta dell`8% sui bonifici relativi a spese per lavori edili per cui si rende applicabile la detrazione fiscale".