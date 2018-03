Cna: per Pmi rischi pesanti, rinviare fatturazione elettronica

Roma, 9 mar. - "L`entrata in vigore della fatturazione elettronica obbligatoria per tutte le imprese tra soli nove mesi rischia di arrecare un grave danno al sistema produttivo, in particolare alle imprese di minore dimensione. Per questo ne è indispensabile un rinvio". Lo afferma la Cna al termine dei lavori della commissione nazionale di 19 esperti creata per studiare i problemi che derivano dalla introduzione della fatturazione elettronica e di individuare una soluzione ottimale per le imprese e per le istituzioni.

"La Commissione - prosegue la Cna - ha messo in luce i pesanti rischi dell`appuntamento del primo gennaio 2019. Non ritiene una scelta saggia l`avvio del sistema senza farlo precedere da un periodo adeguato di sperimentazione e di test rigorosi e controllati, concordati e condivisi con le grandi associazioni di rappresentanza delle imprese. Va scongiurato, prima di tutto, il rischio che si blocchi rendendo impossibile l`arrivo delle fatture a destinazione e il relativo incasso". (segue)