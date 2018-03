Pd, Finocchiaro: parliamo solo a elite, dobbiamo parlare a 'altri'

Roma, 9 mar. - La ministra Anna Finocchiaro, in un articolo pubblicato su Huffington Post, sollecita "una riflessione collettiva e plurale per reagire a una sconfitta elettorale che non ha eguali nella storia repubblicana né per il Pd, né per i partiti della sinistra dalla cui tradizione proviene". Finocchiaro riconosce che "i partiti non riescono ad essere più luogo effettivo e riconosciuto di rappresentanza". "A guardare oggi la società italiana - scrive la ministra - è assai difficile ritrovare quel tratto unificante che, ad esempio, tradizionalmente aveva fatto del più grande partito della sinistra il partito del lavoro". E aggiunge: "Ma non siamo più da tempo `solo` il partito del lavoro. Abbiamo avuto l`ambizione di essere la rappresentanza politica della parte più `moderna` della società italiana, per contribuire alla crescita del Paese imprimendo ad essa il segno delle uguaglianze di opportunità, del contrasto alle disparità e alle discriminazioni, della legalità e della coerenza con un quadro di crescita europea e con le stesse regole dell`Unione". "Bellissimo. Ma non ha funzionato. Le sorti magnifiche e progressive, che pur nel morso della crisi abbiamo giustamente difeso, non hanno parlato all`Italia. Non hanno parlato a quegli elettori che ci hanno preferito il M5S. Non alle élite che ancora costituiscono un bacino importante - il più consistente - degli elettori del PD. Ma agli altri. A cominciare dagli elettori del Mezzogiorno e, come abbiamo visto anche con il risultato referendario, dai giovani".