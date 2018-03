Fca, Appendino e Chiamparino: preoccupazione per futuro... -3

Torino, 9 mar. - I due amministratori locali hanno quindi paventato "il rischio che importanti centri di ricerca come Crf e attività di progettazione come gli enti centrali possano subire ripercussioni serie e negative anche sul piano occupazionale". Appendino e Chiamparino si sono poi detti preoccupati anche per le "incertezze riguardo alle strategie future di Fca, che ci auguriamo non vedano ulteriori modifiche degli equilibri territoriali del gruppo, di cui Torino è, e deve restare, uno dei punti di riferimento strategici".

"Alla luce di tutto questo" Appendino e Chiamparino chiedono un incontro a Marchionne "al più presto e comunque in tempo utile perché queste nostre preoccupazioni, e i suggerimenti che pensiamo di poter dare, possano essere presi in considerazione in vista della presentazione del nuovo piano industriale del gruppo" che si terrà il primo giugno a Balocco.

"L'occasione potrebbe inoltre essere utile per metterla a conoscenza della strumentazione, anche finanziaria, che la città di Torino e la Regione Piemonte hanno già messo a disposizione del gruppo in alcuni campi e che potranno ancora mettere in campo per contribuire a rafforzare il ruolo di Torino e del Piemonte come polo internazionale europeo e globale della produzione automotoristica", viene concluso nella lettera a Marchionne.