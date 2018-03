Fca, Appendino e Chiamparino: preoccupazione per futuro... -2

Torino, 9 mar. - Nella missiva di parla di "tangibili incertezze sulle prospettive future delle attività produttive" e "di mancanza di riscontri sui nuovi modelli" annunciati nel precedente piano industriale e "di cui a tutt'oggi non si ha notizia né sul se, né sul quando". Il riferimento, in particolare, è al "veicolo di gamma Premium che avrebbe dovuto completare le produzioni dello stabilimento di Mirafiori", hanno precisato Appendino e Chiamparino.

"In secondo luogo - hanno proseguito i due amministratori locali - alla luce delle imponenti trasformazioni dell'intero settore automotive e delle caratteristiche di fondo dei veicoli, dal superamento del diesel, all'autonomous drive, allo sviluppo dell'elettrico, aspetti che non ci sfuggono, ci preoccupano anche qui le incertezze che vediamo circa l'attivazione di progetti che in questi vari campi potrebbero contribuire a mantenere, se non a sviluppare, la centralità nel campo della ricerca automotive della nostra città". "Progetti che - hanno rimarcato Appendino e Chiamparino - in qualche caso godono di contribuiti pubblici frutto di accordi intercorsi e già operativi".

