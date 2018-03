Dazi, Bergamini (Fi): preoccupata per made in Tuscany

Roma, 9 mar. - "Se da un lato è giusto difendere gli interessi commerciali dalle pratiche commerciali scorrette con misure antidumping, dall'altro non posso non essere preoccupata per misure che rischiano di danneggiare il tessuto economico italiano con conseguenze imprevedibili su investimenti e occupazione". Lo dichiara in una nota Deborah Bergamini, deputata toscana di Forza Italia e responsabile comunicazione.

"Un terzo della produzione Made in Toscana - prosegue - è destinata all'America del Nord e gli Usa sono il principale mercato di riferimento anche per il settore agroalimentare. Mi auguro per questo - ha poi concluso la deputata azzurra - che di fronte ad uno scenario di assoluta irrilevanza del governo italiano, l'Unione Europea sappia scongiurare un conflitto commerciale di cui non beneficerebbe nessuno".