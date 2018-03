Leu, domani Fratoianni riunisce direzione Sinistra Italiana

Roma, 9 mar. - La direzione nazionale di Sinistra Italiana si riunirà domani sabato 10 marzo 2018 a Roma, presso il Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/A), dalle ore 11 alle ore 17 circa. Al centro della discussione, che sarà aperta da una relazione del segretario Nicola Fratoianni, l'analisi e la valutazione dei risultati delle recenti elezioni politiche, i prossimi appuntamenti politici a partire dall'avvio della nuova legislatura parlamentare, quali scelte per ricostruire la sinistra nel nostro Paese a partire dal progetto politico di Liberi e Uguali. I lavori della direzione, come è usuale non sono aperti alla stampa, e vi saranno appositi incontri a margine dei lavori. Lo ha reso noto Sinistra Italiana.