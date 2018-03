Fca, Appendino e Chiamparino: preoccupazione per futuro Mirafiori

Torino, 9 mar. - Un incontro da fissarsi "al più presto" per illustrare le "preoccupazioni" e "i suggerimenti" sul futuro di Mirafiori e degli altri stabilimenti del territorio. È quanto chiedono all'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, la sindaca di Torino Chiara Appendino e il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino in una lettera aperta.

All'indomani del tavolo in Regione Piemonte con enti locali e sindacati, Appendino e Chiamparino hanno espresso all'ad di Fca "le forti preoccupazioni che emergono circa le attività future degli stabilimenti e dei centri di ricerca e di servizio del gruppo Fca di Torino e del Piemonte".

"In primo luogo - scrivono Appendino e Chiamparino - ci sono rallentamenti significativi nelle attività produttive in essere segnalate anche dal ricorso alla cassa integrazione in reparti che non ne avevano mai fatto praticamente uso finora". (Segue)