Trovato morto attore sudcoreano accusato di molestie sessuali

Roma, 9 mar. - L'attore sudcoreano Jo Min-ki, che era stato accusato di molestie sessuali, è stato trovato morto nella sua casa di Seoul, riferisce la Bbc citando l'agenzia Yonhap e il Korea Times. L'uomo era stato accusato di violenze ai danni di almeno otto persone in Corea del sud, Paese nel quale è arrivato il movimento #MeToo. Il 52enne Min-Ki era un attore soprattutto televisivo, ma era comparso anche in vari film ed era il nome di maggior rilievo accusato di molesti in Corea del Sud. Doveva essere interrogato dalla polizia la prossima settimana per risponder delle accuse di molestie e stupro ai danni di studentesse della università di Cheongju, dove insegnava da qualche anno. Jo era stato allontanato dalla cattedra a seguito della accuse.

Inizialmente aveva negato tutto, ma poi a fine febbraio aveva chiesto scusa alle sue vittime in una nota. "E' tutta colpa mia, la responsabilità è mia. Sono profondamente dispiaciuto per il dolore che ho causato tutte le mie vittime e da oggi non eviterò le conseguenze sociali e legali delle mie azioni" sveva scritto. l'attore era stato allontanato da una serie tv nella quale lavorava e sostituito da Lee Jae Yong.