M.O., palestinese ucciso da militari israeliani a Hebron -2

Hebron (Cisgiordania), 9 mar. - La vittima, identificata come il 24enne Mohammed al-Jabari, è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco ed è deceduto in ospedale; secondo fonti palestinesi soffriva di un non meglio precisata disabilità.

L'esercito israeliana da parte sua ha reso noto che a Hebron sono scoppiati dei "disordini" in cui i manifestanti hanno attaccato i militari; questi hanno sparato in direzione "del principale istigatore, che aveva in ano una bomba incendiaria con l'intenzione di lanciarla".