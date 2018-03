Contratti, Barbagallo: siglato accordo per rafforzare ripresa -2

Roma, 9 mar. - Barbagallo ha poi sottolineato che "abbiamo avuto l'esigenza di discutere a lungo perché si tratta di temi significativi". Il leader della Uil ha aggiunto che sono state ribadite "le ragioni dell'autonomia delle parti sociali".

Pertanto, con questa intesa le parti dicono no a eventuali interventi legislativi. "Al massimo leggi a sostegno - ha affermato - ma non che sviliscono il ruolo delle parti sociali. Abbiamo l'esigenza di far crescere i salari per rafforzare la crescita, ma anche la produttività mettendo al centro il ruolo del lavoro e dei lavoratori".

Barbagallo ha spiegato che i due livelli di contrattazione "restano invariati, il secondo è da estendere il più possibile. C'è poi il tema della rappresentanza, anche delle parti datoriali, per evitare gli abusi. Bisogna anche rafforzare le politiche attive del lavoro".