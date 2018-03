Toys R Us si prepara a chiudere tutti i negozi negli Usa

New York, 9 mar. - La catena di giocattoli Toys 'R' Us potrebbe chiudere tutti i suoi negozi negli Stati Uniti, a 70 anni dall'apertura del primo punto vendita. I tentativi di trovare un acquirente o un accordo con i creditori non hanno avuto buon esito e, per questo, la liquidazione è ora una delle ipotesi al vaglio; a settembre, il gruppo aveva fatto richiesta del Chapter 11.

Toys 'R' Us aveva recentemente annunciato la chiusura di 184 dei circa 800 negozi negli Stati Uniti, nell'ambito delle trattative con i creditori per la ristrutturazione del debito, pari a circa 5 miliardi. Dopo aver ottenuto 3,1 miliardi di dollari in prestito per il rilancio, le vendite non sono andate bene durante le vacanze di Natale, compromettendo gli sforzi.

I produttori di giocattoli temono la chiusura dei punti vendita di Toys 'R' Us, visto che la catena copre il 15% del giro d'affari del comparto negli Stati Uniti, in un periodo già non positivo per il settore, che fatica a competere con le nuove forme di divertimento per bambini, a partire da quelle digitali.