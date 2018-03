Contratti, Furlan: imprese e lavoro bene comune Paese -2

Roma, 9 mar. - Furlan ha insistito molto su un aspetto dell'accordo Confindustria-sindacati: "Alzare la qualità del lavoro e della produzione e sottolineare il valore sociale del lavoro: la dignità e la competenze delle donne e degli uomini del mondo lavoro sono elemento strategico per le imprese e la produttività".

Secondo la leader della Cisl "lavoro e imprese sono la vera molla, gli elementi positivi e importanti per creare e alzare la competitività basata sulla qualità. Attraverso il dialogo e il confronto eccome se si può fare. Questo accordo è straordinariamente innovativo per come vengono affrontati i temi del salario e del protagonismo dei lavoratori dentro le aziende".

Furlan ha ricordato che "abbiamo assistito a una campagna elettorale non bella, che ha trascurato il lavoro nel suo senso valoriale. Questa intesa contribuisce alla crescita del Paese e fa emergere la centralità di lavoro e imprese per dare un futuro di sviluppo e crescita all'Italia. Con questo accordo vogliamo rendere più pesanti le buste paga e più competitive le imprese nella qualità. Abbiamo infine definito le nuove priorità del welfare integrativo contrattuale".