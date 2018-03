Contratti, Camusso: accordo è investimento su autonomia... -2

Roma, 9 mar. - Camusso ha poi ricordato che il nuovo assetto contrattuale ribadisce la "centralità" del primo livello e "definisce, dopo un'ampia discussione, l'idea che i salari possono crescere".

Il numero uno della Cgil ha sottolineato che l'accordo dà anche spazio alla contrattazione di secondo livello. "Novità importanti anche sul tema della sicurezza sul lavoro - ha detto - che torna centrale in una stagione difficile. C'è inoltre l'ipotesi di una maggiore partecipazione all'organizzazione, anche in chiave strategica, e di una formazione come leva fondamentale per affrontare il cambiamento. Novità anche sulla rappresentanza sia in riferimento alle organizzazioni sindacali che quelle imprenditoriali. Siamo nel perimetro del dettato costituzionale. Bisogna dare certezza al sistema della rappresentanza".

Camusso ha aggiunto che "c'è bisogno di affrontare il tema della centralità del lavoro. Abbiamo definito un'agenda per continuare a lavorare con maggiore intensità".