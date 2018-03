Usa: +0,8% scorte magazzino all'ingrosso a gennaio, sopra stime

New York, 9 mar. - A gennaio, le scorte di magazzino all'ingrosso negli Stati Uniti sono cresciute più delle previsioni. Secondo quanto reso noto dal dipartimento del Commercio, le scorte sono cresciute dello 0,8% rispetto al mese precedente, a quota 619,1 miliardi di dollari, dopo il +0,7% con cui si era chiuso il 2017; gli analisti, per gennaio, attendevano un altro +0,7 per cento. Su base annuale, la crescita è stata del 4,8 per cento.

Le vendite all'ingrosso sono calate mensilmente dell'1,1% a 492,6 miliardi, ma annualmente sono salite del 6,7 per cento. All'attuale ritmo di vendita, occorrerebbero 1,26 mesi per esaurire completamente le scorte, dato in calo rispetto al gennaio 2017, quando ce ne volevano 1,28.