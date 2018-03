Milano, 9 mar. - Prada ha chiuso il 2017 con ricavi pari a 3,1 miliardi di euro, in flessione del 3,6% rispetto all'esercizio precedente (-2% a cambi costanti), e con un utile netto di 249 milioni rispetto ai 278 milioni del 2016 (-10,4%). La posizione finanziaria netta è negativa per 104 milioni, forte la generazione di cassa pari a 447 milioni. Proposto un dividendo di 7,5 centesimi di euro per azione rispetto ai 12 centesimi del passato esercizio.