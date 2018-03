Consiglio Mondiale dell'Acqua presenta rapporto "Start with water" -5

Roma, 9 mar. - Durante il seminario web Making Water Matter organizzato il 6 marzo dal Consiglio Mondiale dell'Acqua, la sindaca Weaver ha espresso la sua speranza in una società più informata sull'importanza dell'acqua come risorsa: "al momento della crisi idrica di Flint, per noi è stato difficile perfino iniziare a dare una risposta ai bisogni che le altre comunità affrontano regolarmente.

Spero che questo porti le persone a riflettere, e che Flint Town spinga gli spettatori a voler imparare di più sul tema dell'acqua. Credo che questo ci aiuterà a sensibilizzare la popolazione anche sui problemi di ordine e sicurezza pubblici verificatisi durante la crisi, oltre che alle cause all'origine della crisi".(Segue)