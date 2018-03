Consiglio Mondiale dell'Acqua presenta rapporto "Start with water" -4

Roma, 9 mar. - Dalla resilienza urbana alla scarsità idrica, dall'accesso all'acqua potabile sicura e a servizi igienico-sanitari adeguati fino alla riduzione dell'impatto dei disastri ambientali dovuti all'acqua in contesti di rapida urbanizzazione, investire nell'acqua a livello locale porta benessere e salute nelle comunità e contribuisce cumulativamente al raggiungimento degli obiettivi globali, tra cui quelli prefissati dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e dalla Nuova Agenda Urbana.

In vista del prossimo World Water Forum, il Consiglio Mondiale dell'Acqua presenta un rapporto dal titolo Start with Water: Putting water on local action agendas to support global change, che vuole offrire consigli tratti da contesti di sviluppo globale, nonché un punto di partenza per i governi locali e regionali che desiderano mobilitare l'azione. È di cruciale importanza che ai governi locali vengano forniti gli strumenti e la preparazione necessari per gestire i problemi legati all'acqua.

La guida pratica Start with Water verrà presentata alla Conferenza Internazionale degli Enti Locali e Regionali per l'Acqua il 20-21 marzo 2018 nell'ambito dell'8º World Water Forum. La conferenza vedrà la presenza della sindaca di Flint dott.ssa Karen Weaver, che condividerà l'esperienza della sua città.(Segue)