Consiglio Mondiale dell'Acqua presenta rapporto "Start with water" -2

Roma, 9 mar. - Nel 2014, mentre l'acquedotto era in costruzione, per l'approvvigionamento idrico la città attinse dal fiume omonimo, il Flint, ma ben presto i cittadini cominciarono a lamentarsi dello strano sapore, odore e aspetto dell'acqua. Nel 2015 l'Agenzia di Protezione Ambientale (EPA) e i ricercatori della Virginia Tech esaminarono la fornitura idrica, scoprendo livelli di piombo oltre la norma.

Una nuova docu-serie prodotta da Netflix, Flint Town, accende i riflettori su quest'area urbana e su questa storia recente. La prima stagione di otto episodi ben evidenzia come una crisi idrica possa peggiorare un contesto urbano già di per sé in difficoltà.

Il Consiglio Mondiale dell'Acqua sottolinea l'importanza che hanno le arti nel raccontare il ruolo cruciale dell'acqua e la necessità di investimenti adeguati e attenzione da parte di tutte le parte sociali, da chi ricopre incarichi di potere alle comunità. Se gli enti preposti alla gestione dell'acqua e al finanziamento delle infrastrutture operano senza la dovuta accortezza, il caso di Flint potrebbe ripetersi altrove.(Segue)