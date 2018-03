New York, da 16 marzo 3.000 studenti per Change the World Model Un -3

Roma, 9 mar. - Quest`anno saranno più di 3.000 gli studenti, provenienti da 110 Paesi del mondo, che si confronteranno dibattendo sui temi dell`agenda politica internazionale, con la partecipazione di ospiti d`eccezione. L'ospite d`onore di Bill Clinton, Presidente della William J. Clinton Foundation e 42esimi Presidente degli Stati Uniti.

A Clinton si aggiungono, tra gli altri, i nomi di : Carlo Ancelotti, grande allenatore di calcio che ha vinto titoli in Italia, Francia, Spagna, Germania e Inghilterra, Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, Lorenzo Licitra, vincitore dell`ultima edizione di X-Factor, Francesco Messori, fondatore della Nazionale Italiana Amputati, Giuseppe Ayala, ex magistrato del pool antimafia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Marco Tardelli, campione mondiale 1982 e Goodwill Ambassador di Diplomatici, Salvatore Carrubba, ex direttore del Sole 24 Ore e Presidente dell`International Board del CWMUN, Enrico Giovannini, presidente dell`ASVIS ed ex ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Lucio Caracciolo, direttore della rivista Limes, Giuseppe Scognamiglio, direttore della rivista Eastwest, le giornaliste televisive Maria Latella e Myrta Merlino.