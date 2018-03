New York, da 16 marzo 3.000 studenti per Change the World Model Un -2

Roma, 9 mar. - Attraverso tali percorsi formativi, incentrati sul metodo del learning by doing, e legati all`orientamento e alle carriere internazionali, e a sostegno della young occupability, Diplomatici vuole sostenere la formazione di una nuova classe dirigente ispirata ai valori del rispetto, della tolleranza reciproci e dell`impegno sociale per uno sviluppo sostenibile del pianeta.

Associazione Diplomatici organizza annualmente oltre venti eventi nel mondo tra cui il Change the World Model UN (CWMUN) con edizioni ad Abu Dhabi e Dubai, Barcellona, Bruxelles, Roma e, presso il Palazzo di Vetro dell`ONU, quello di New York. Il CWMUN NYC, giunto alla sua settima edizione, è un laboratorio attraverso il quale viene riprodotto il funzionamento degli organi delle Nazioni Unite.(Segue)