New York, da 16 marzo 3.000 studenti per Change the World Model Un

Roma, 9 mar. - Presentato oggi alla sede della Stampa Estera a Roma Change the World Model United Nation - New York 2018 organizzata da Associazione Diplomatici. L'associazione fondata a Catania da Claudio Corbino é una ONG con status consultivo speciale presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite. E` un ente di formazione specializzato in programmi internazionali per studenti universitari e delle scuole superiori italiani e stranieri. L`obiettivo dell`associazione é di offrire una formazione complementare a quella che si svolge nelle aule universitarie e scolastiche al fine di consentire agli studenti di acquisire skills necessarie nel mondo del lavoro e di orientarsi nella scelta del percorso universitario o professionale, con un particolare focus sulle carriere internazionali.

Impegnata da oltre quindici anni nella formazione dei giovani su temi di carattere internazionale, offre percorsi formativi altamente specializzati e organizza eventi nazionali e internazionali. Lo scopo delle attività dell`Associazione é di consentire ai giovani di applicarsi in difesa dei valori della democrazia attraverso lo studio e la simulazione dei lavori delle grandi organizzazioni internazionali, comprendendo il significato della convivenza fra cittadini del mondo di diversa cultura, fede o appartenenza etnica. Le iniziative dell`Associazione godono del sostegno morale del MAECI.(Segue)