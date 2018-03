Fi, domani a Roma riunione responsabili regionali seniores

Roma, 9 mar. - "I responsabili regionali del movimento seniores di Forza Italia si riuniranno domani 10 marzo a Roma per dare nuovo impulso ad una azione politica che fino ad ora ha marginalizzato e non protetto adeguatamente la fascia di popolazione degli oltre 13 milioni di cittadini over 65 Saranno prese autonome iniziative relative alla salute, sicurezza e pensioni interpretando correttamente quanto indicato dal presidente Berlusconi". Lo rende noto il coordinatore nazionale dei seniores di Forza Italia, Enrico Pianetta.