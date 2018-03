Reddito cittadinanza,consulta Caf:solo 200 richieste in 3 giorni

Roma, 9 mar. - "I dati che abbiamo noi ci dicono che non c'è stata una richiesta forte. Si tratta di qualche decina di richiesta, potremmo arrivare al massimo a 200 richieste complessive in tutto in tre Regioni del Sud: in Puglia, in provincia di Bari, poi in Sicilia e in Calabria". Lo ha precisato a proposito delle richieste di accesso al reddito di cittadinanza Massimo Bagnoli, Coordinatore della Consulta nazionale dei Caf, ai microfoni della trasmissione "Ho scelto Cusano - Dentro la notizia", su Radio Cusano Campus, emittente dell'Università Niccolò Cusano.

S"Le richieste ci sono state -ha affermato Bagnoli-. Ma che queste richieste non siano diffuse sul territorio nazionale è altrettanto vero. Non è un fenomeno. E' una condizione che si è verificata presso alcuni sportelli dei caf che certamente non va sottaciuta, ma non va neanche gonfiata. Si tratta di iniziative spinte dalla curiosità ma soprattutto dalla speranza. Sono iniziative che evidenziano un bisogno, un disagio sociale in crescita, certificato da un altro dato: in questi primi mesi del 2018 il sistema dei caf ha prodotto oltre 2 milioni di Dsu, che sono le richieste per ottenere le Isee. C'è un incremento di oltre il 22% rispetto all'anno scorso. Molti di queste Dsu sono legate alla richiesta per ottenere il reddito di inclusione".