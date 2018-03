No Bossi a reddito cittadinanza:porta più tasse o fa saltare Inps

Milano, 9 mar. - L'introduzione del reddito di cittadinanza provocherebbe un aumento delle tasse oppure verrà messo a carico dell'Inps, mettendo a rischio le pensioni. Lo ha detto Umberto Bossi, a Milano per l'incontro degli eletti della Lega al Palazzo delle Stellini. "Vorrà dire che il Nord pagherà ancora di più. Non hanno mai dichiarato dove prenderebbero i soldi. Ricadrebbe tutta l`assistenza sull`Inps, che rischierebbe di fallire. Poi fa aumentare le tasse che sono già altissime".

A chi gli ha chiesto se è meglio tornare a votare o un governo istituzionale, magari a guida Maroni, Salvini ha replicato: "Non lo so, vai a chiedere a Maroni. Il problema è un altro. Il problema è andare al governo per fare cosa? E chi paga quel che si fa? Il sondaggio va fatto in questa direzione. Noi abbiamo interesse a fare il governo, dobbiamo portare a casa l`autonomia".