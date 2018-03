Corrado(M5s): per Sala voto a Milano ok ma in periferie Pd crolla

Milano, 9 mar. - Il Pd a Milano "non precipita solo nelle zone centrali, ove il tenore di vita è molto elevato e non ha raffronti con la situazione del resto d'Italia". È l'analisi del voto del 4 marzo del capogruppo M5S in Comune, Gianluca Corrado. "Sono estremamente felice che il sindaco Sala ritenga soddisfacente il risultato milanese, che peraltro ridimensiona notevolmente il Pd. Ciò che pare surreale, però, è la storiella del modello Milano. Il sindaco forse non ha fatto un'analisi del voto" ha aggiunto in una nota l'esponente pentastellato.

Secondo Corrado il Pd è diventato ormai "il partito dei privilegiati e delle lobbies. Il modello di governo che vorrebbe estendere al Paese è quello che aumenta in maniera indiscriminata i costi dei servizi, pone tasse per l`accesso ai nidi ed elimina i sussidi per la casa per redditi inferiori ai 14mila euro? Proprio un modello adatto a un Paese che conta quasi 10 milioni di poveri. I miei più vivi complimenti a chi ha capito perfettamente il senso del voto di domenica" ha concluso.