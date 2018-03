Salvini: non penso a maggioranze politiche con Pd-centrodestra

Milano, 9 mar. - "Ormai il pd è diviso in categorie dello spirito. E non si sa con chi parlare. Non penso a maggioranze politiche che abbiano il pd alleato del centrodestra". Lo ha detto Matteo Salvini, in conferenza stampa a Milano.

Riguardo la crisi interna del Pd, "non mi intrometto nelle traversie altrui - ha detto Salvini -. Non mi sono mai piaciuti quelli che scendono dal carro del vincitore. Ma, lo dico essendo anni luce lontano dalla politica di Renzi, mi piacciono ancora meno quelli che" dopo l'insuccesso "vogliono defenestrarlo".