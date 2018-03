Elezioni, Palazzotto (Leu): valutare proposte M5S e confronto con Pd

Roma, 9 mar. - "Io penso che occorra valutare seriamente le proposte programmatiche del Movimento 5 Stelle e che occorrerà confrontarsi con il Partito democratico per verificare se ci sono le condizioni per costruire una maggioranza di governo nell`interesse generale del Paese". Lo scrive su Facebook Erasmo Palazzotto di Sinistra italiana.

"Una cosa è certa - prosegue l'esponente di Leu - restiamo indisponibili a qualsiasi confronto con Salvini e Berlusconi. Con la destra l`incompatibilità non è solo programmatica, ma anche culturale ed etica".

"Liberi e Uguali è una forza politica che rappresenta oltre un milione di cittadini italiani, e proprio per questo credo che non si dovrà sottrarre alla responsabilità di provare a dare un governo al Paese. Se non ci saranno le condizioni - conclude Palazzotto - saremo opposizione e continueremo a lavorare e ad impegnarci per difendere gli interessi dei più deboli nel Parlamento e nel Paese."