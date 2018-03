Unicredit: mutui verdi in italia: al via la sperimentazione -2

Roma, 9 mar. - "Soltanto grazie ad un approccio di sistema, coinvolgendo tutti gli attori del mercato ipotecario, è possibile sviluppare un`innovazione di filiera, tale da permettere vantaggi sostanziali sia per i consumatori sia per gli investitoti finanziari - dichiara Luca Bertalot, segretario generale di Emf-Ecbc - la correlazione tra la performance energetica e la performance finanziaria è alla base per l`identificazione di fattori di de-risking che deve essere tradotto in termini di costo capitale per gli emittenti di mutui verdi".

"Rics è attivamente impegnata a supportare il raggiungimento degli obiettivi dell`accordo Cop23 e vede nella partecipazione al Consorzio Eemap una straordinaria opportunità per giungere a soluzioni concrete su larga scala per i `mutui verdi` attraverso il contributo sinergico di banche, istituzioni e di tutti gli attori della filiera - dichiara Daniele Levi Formiggini, Mrics e presidente di Rics Italia - Rics ha definito all`interno delle linee guida Eemap il protocollo di valutazione dell`immobile attraverso la stesura di una checklist di verifica dell`efficienza energetica, aspetto fondamentale per consentire alle banche di profilare i propri asset `green` e misurarne il profilo di rischio, e al mercato di riconoscere il valore aggiunto degli immobili ad alta efficienza energetica".

"La riqualificazione dei nostri edifici rappresenta una occasione unica per rilanciare il settore dell`edilizia. Le competenze e le tecnologie edilizie ed impiantistiche per l`efficienza energetica non mancano, ma non sono sufficienti - sostiene Giuliano Dall`ò, presidente di GBC Italia - il mercato delle riqualificazioni è spesso frenato perché i privati cittadini hanno difficoltà a sostenere gli oneri economici, compromettendo così il raggiungimento degli obiettivi europei di riduzione delle emissioni. In questo contesto i `mutui verdi` per la riqualificazione diventano strumenti utili per promuovere un`azione decisiva a supporto dell`efficienza energetica dell`intero patrimonio edilizio privato. Attraverso i mutui verdi i cittadini sarebbero in grado di concretizzare azioni di riqualificazione, beneficiando fin da subito dei vantaggi in termini di riduzione delle bollette energetiche, con un impegno economico del tutto gestibile".

"La ricerca condotta da E.ON dimostra che i consumatori italiani trovano molto interessante l'idea dei mutui verdi - afferma Cristian Acquistapace, Chief Sales Officier di E.ON Italia - riteniamo che lo schema pilota EeMAP sia una valida piattaforma per sensibilizzare i proprietari degli edifici sulle opportunità di un miglioramento dell'efficienza energetica delle loro case, in linea con l`approccio strategico #odiamoGliSprechi di E.ON Italia".