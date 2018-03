Unicredit: mutui verdi in italia: al via la sperimentazione

Roma, 9 mar. - Oggi nel mondo il settore dell`ambiente edificato è responsabile per oltre un terzo del consumo di energia e per circa il 33% delle emissioni di Co2. Si stima che l'Ue dovrà investire circa 100 miliardi di euro all'anno in ristrutturazioni ed efficientamento energetico per raggiungere gli obiettivi ambientali che si è posta, ovvero ridurre, entro il 2030, le emissioni di gas serra di almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990. Secondo la Commissione Europea, oltre ai fondi pubblici disponibili sarà indispensabile l`intervento anche da parte di istituzioni private, in primis dalle banche che erogano mutui ai cittadini.

Cosa può fare il sistema bancario privato per contribuire al raggiungimento di questo obiettivo? L`European Mortgage Federation - European Covered Bond Council ha lanciato l`Energy efficient Mortgages Action Plan (Eemap), l`iniziativa che coinvolge le principali banche europee per promuovere sul mercato i mutui per l`efficienza energetica. La finalità del progetto, spiega Unicredit, è creare un circolo virtuoso fra gli istituti di credito e i loro clienti che potranno accedere a prestiti agevolati per ristrutturare la loro abitazione o per acquistarne una a basso impatto ambientale.

Gli investimenti nell`efficientamento energetico delle abitazioni possono aiutare a liberare liquidità per chi ci vive, abbassando le bollette e, soprattutto, riducendo la svalutazione del valore dell`immobile a lungo termine. Di conseguenza si riduce il rischio di credito, con un effetto win-win per finanziatori, investitori, clienti finali e clima. Una casa che, una volta ristrutturata, sale di classe energetica da "E" a "B", può portare risparmi fino a 24mila euro nei successivi 30 anni. Da un punto di vista del prezzo, un aumento del rendimento energetico può corrispondere all`aggiunta di 10-15 m2 alla superficie della proprietà.

Su questi, si è svolto Milano presso la sede di UniCredit, il workshop "Mutui verdi per edifici efficienti e sicuri" organizzato da UniCredit, GBC Italia, RICS Italia e E.ON Italia. Istituzioni, rappresentanti del mercato bancario, amministrazioni pubbliche, assicurazioni, operatori energetici, valutatori immobiliari e imprese edili si sono confrontati sull`applicazione dell`Energy efficient Mortgages Action Plan (EeMAP) al mercato italiano per il finanziamento dell`efficienza energetica e della sicurezza antisismica degli edifici, avviando la fase preliminare del progetto pilota italiano.(Segue)