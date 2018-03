Iren e Acsm Agam cedono 49,8% ciascuno di Mestni Plinovodi a Eni

Milano, 9 mar. - Acsm Agam e Iren hanno perfezionato la cessione delle proprie partecipazioni, pari al 49,88% ciascuno, in Mestni Plinovodi, gruppo sloveno attivo nel mercato della distribuzione e della vendita del gas, a Adriaplin, società controllata da Eni.

Il prezzo per il trasferimento della partecipazione, corrisposto interamente per cassa, è pari a circa 8 milioni di euro e comporterà per Acsm Agam una plusvalenza, a livello di bilancio consolidato, di 3,7 milioni, per il gruppo Iren di 3 milioni.