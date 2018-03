Salvini: sono unico candidato premier Lega ma non ho fretta

Milano, 9 mar. - "L'unico candidato della Lega è Salvini, lo abbiamo messo nel simbolo e abbiamo preso 5 milioni e mezzo di voti". Lo ha detto lo stesso leader del Carroccio, che ha aggiunto: "Non ho fretta, non ho smania, non ho ambizioni personali se non di mantenere gli impegni con gli elettori. Vado al governo soltanto se posso mantenere gli impegni presi, non mi interessa andare a fare ministro solo per il gusto di farlo".

Salvini ha quindi osservato che "se arriva uno che vuole attuare il nostro programma, il presidente del Consiglio lo può fare anche Pippo, Pluto o Paperino. Ma di geni della lampada non ne vedo in giro. Ai salvatori della patria - ha aggiunto - non credo, penso che la gente voglia una proposta politica, al tecnico alla Monti o alla Fornero non credo".

Il segretario federale della Lega ha ribadito che il centrodestra non farà "accordi partitici. Quei numeri (per ottenere la maggioranza ndr) se verranno non li chiederemo ai partiti. Stiamo ragionando e lavorando per affinare quel programma e metterlo a disposizione, come prima coalizione del paese, a chi ci dirà si o no. Io vado al governo solo per mantenere gli impegni presi".

Senza voler fare i nomi, Salvini ha ringraziato le "forze di maggioranza e opposizione a livello europeo e non solo europeo" che "mi hanno mandato i complimenti" per il successo elettorale. Si tratta, ha osservato, di una "dimensione internazionale che la Lega non ha mai avuto". E ha concluso facendo gli auguri "ai congressisti del Front national riuniti a Lille". "

