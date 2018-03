Catalogna, Corte Suprema nega scarcerazione a Jordi Sanchez -2

Roma, 9 mar. - Non è ancora chiaro a questo punto se la sessione plenaria verrà confermata: secondo fonti di Junts per Catalunya, il partito nelle cui liste è stato eletto Sanchez, i deputati potrebbero comunque sfruttare la seduta per denunciare l'atteggiamento repressivo e le ingerenze politiche della magistratura.

La legge comunque impone di votare un candidato entro due mesi dalla prima sessione plenaria del Parlamento per l'investitura, pena un ritorno alle urne: un esito che l'ex presidente Carles Puigdemont, inizialmente designato per guidare il nuovo governo ma anch'egli impossibilitato ad assistere al dibattito (si trova in Belgio e su di lui pende un mandato di cattura) non ha oggi escluso.