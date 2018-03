Usa, Pence: strategia di Trump di isolare Nordcorea funziona

New York, 9 mar. - All'indomani dell'annuncio che il presidente americano ha accettato di incontrare il leader nordcoreano per discutere la denuclearizzazione di Pyongyang, il vicepresidente Usa difende i metodi del leader statunitense. In una nota Mike Pence ha detto che il "desiderio della Corea del Nord di incontrarsi per discutere di una denuclearizzazione - mentre allo stesso tempo sospende i suoi test missilistici e nucleari - è prova che la strategia del presidente Trump di isolare [il leader nordcoreano] Kim [Jong Un] sta funzionando".

Pence ha spiegato che "i nordcoreani stanno venendo al tavolo dei negoziati nonostante gli Usa stiano facendo zero concessioni e nonostante, in stretta collaborazione con i nostri alleati, abbiamo costantemente aumentato la pressione sul regime di Kim".

Come spiegato nei giorni scorsi, quando la volontà di un dialogo era trapelata dalla nazione più isolata al mondo, Pence ha ribadito che la determinazione e la politica di Washington non cambia: "Tutte le sanzioni restano in vigore e la campagna di pressione massima continuerà fino a quando la Corea del Nord non farà passi concreti, permanenti e verificabili per mettere fine al suo programma nucleare".