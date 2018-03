Confagricoltura: scongiurare una guerra commerciale pericolosa -3

Roma, 9 mar. - Secondo i rappresentanti delle industrie californiane, il "dumping" sarebbe determinato in larga misura dagli aiuti della Pac. "Come già emerso dalle discussioni svolte al Consiglio Agricoltura della Ue - ha puntualizzato il presidente di Confagricoltura - è stato chiamato direttamente in causa il modello su cui poggia la Pac. Sono in discussione gli aiuti disaccoppiati che rientrano a tutti gli effetti nella cosiddetta 'scatola verde', regolata dalla normativa della Wto (Organizzazione mondiale del commercio), riguardante tutti i trasferimenti pubblici al settore agricolo che non distorcono gli scambi commerciali".

"Se questa regola condivisa a livello multilaterale fosse rimessa in discussione per le olive da tavola spagnole - ha concluso Giansanti - una larga parte delle esportazioni agro-alimentari della Ue verso gli Stati Uniti potrebbe essere, potenzialmente, sottoposta a dazi-antidumping. E` una prospettiva che va assolutamente scongiurata".