Confagricoltura: scongiurare una guerra commerciale pericolosa

Roma, 9 mar. - "Le guerre commerciali non giovano a nessuno e rischiano di compromettere la ripresa economica che è in atto su scala mondiale". Lo ha dichiarato il presidente della Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, con una nota a proposito dei dazi annunciati dagli Usa su acciaio e alluminio e alle scontate ritorsioni da parte dell`Unione europea, di cui si potrebbe discutere in occasione della riunione dei capi di Stato e di governo il 22 e il 23 marzo prossimi.

Le esportazioni agro-alimentari italiane sul mercato statunitense ammontano a circa 4 miliardi di euro e hanno fatto registrare negli ultimi anni significative percentuali di crescita.

"Il sistema agro-alimentare italiano ha bisogno di mercati aperti - ha aggiunto il presidente di Confagricoltura - sui quali far valere la qualità e la competitività delle nostre produzioni. E i mercati vanno gestiti sulla base di regole multilaterali rigorose in termini di sicurezza alimentare, protezione dell'ambiente e tutela sociale".(Segue)