Gb, coinvolto l'esercito nelle indagini su ex russa spia avvelenata -3

Londra, 9 mar. - In risposta a domande sul possibile coinvolgimento della Russia, la premier Theresa May ha detto che "se sarà necessario agire, il governo lo farà". Tra le possibili misure l'espulsione di alcuni dei 58 diplomatici russi presenti nel Regno unito, una forma di boicottaggio dei Mondiali di calcio 2018 e un aumento della presenza militare britannica in Est Europa. Mosca ha respinto con fermezza le accuse e il ministro degli Esteri Sergei Lavrov le ha definite "propaganda" senza fondamento. Ieri l'anchorman della tv di Stato russa Kirill Kleimyonov è sembrato lanciare un velato avvertimento dicendo: "non scegliere l'Inghilterra come tuo futuro Paese di residenza... se sei un traditore di professione della madrepatria o se odi il tuo Paese nel tempo libero".

La polizia ha isolato la panchina dove Skripal e la figlia sono stati trovati così come il ristorante italiano e il pub che avevano visitato prima di collassare. Isolata anche la tomba della moglie di Skripal, Liudmila, morta di cancro nel 2012, oltre alla lapide in memoria del figlio Alexander, cremato lo scorso anno dopo la morte a Mosca per un problema al fegato. Il Times scrive che la polizia cerca di capire se la figlia di Skripal, arrivata in Gran Bretagna da Mosca la scorsa settimana, potrebbe aver portato inavvertitamente il nervino in un regalo. Skripal era un colonnello dell'intelligence militare russa, incarcerato nel suo paese per aver tradito i suoi compagni a beneficio del servizio segreto britannico MI6. E' stato perdonato nel 2010 prima di essere portato in Gran Bretagna in uno scambio di spie di alto profilo tra Russia e Usa.