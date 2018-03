Gb, coinvolto l'esercito nelle indagini su ex russa spia avvelenata -2

Londra, 9 mar. - I due restano in coma, ma sono stabili, mentre Nick Bailey, uno dei primi agenti di polizia accorsi sulla scena, sta meglio, si siede e riesce a parlare, dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva. Circa 21 persone sono state curate dai sanitari, secondo Kier Pritchard, commissario capo della polizia del Wiltshire.

Le autorità sono ancora a caccia della fonte del gas nervino usato contro il 66enne Skripal, arrivato in Gran Bretagna nel 2010 a seguito di una scambio di spie, mentre i politici puntano il dito su Mosca. In occasione di una visita a Salisbury stamani, il ministro degli Interni Amber Rudd ha definito l'attacco "ignobile" e invitato a "dare alla polizia lo spazi o di cui necessità per esaminare l'area con attenzione, per indagare". (Segue)