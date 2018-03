Gb, coinvolto l'esercito nelle indagini su ex russa spia avvelenata

Londra, 9 mar. - Circa cento militari britannici sono stati schierati a Salisbury, sud ovest dell'Inghilterra, per collaborare all'indagine della polizia britannica sull'attacco con gas nervino ai danni di Sergei Skripal, ex spia russa passata al nemico. La rete nazionale antiterrorismo, che conduce l'indagine, ha detto di aver chiesto l'aiuto dei militari per rimuovere "una serie di veicoli e oggetti dalla scena nel centro di Salisbury dato che ne hanno la necessaria capacità".

Secondo l'Independent unità dell'esercito, della Raf e della marina verranno schierate insieme a esperti di guerra chimica, biologica, radiologica e nucleare. Visiteranno le numerose aree della cittadina dell'ovest dell'Inghilterra che sono state isolate dopo che Skripal e la figlia Julia domenica sono stati trovati privi di sensi su una panchina in centro, oltre alla casa dell'ex spia e al garage delle ambulanze che ospita il veicolo che li ha portati in ospedale. (Segue)